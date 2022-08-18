Объявлена внеочередная сессия Великого Государственного Хурала Монголии

CentralAsia (MNG) - 17 августа Председатель Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии Г. Занданшатар сослался на пункт 3 статьи 27 Конституции Монголии, пункты 14.1.2, 19.1, 19.4 и 19.5 статьи 14 Закона о Великого Хурала Монголии, на основании чего издан приказ о проведении внеочередной сессии Великого Хурала Монголии с 22 по 26 августа 2022 года.

На внеочередном заседании:

Информация Совета национальной безопасности;

Вопросы, связанные с Постановлением № 02 от 2022 г. Конституционного суда Монголии;

Обсуждение и прослушивание информации о текущих делах.

Общее заседание внеочередной сессии ВГХ Монголии должно начаться в 10:00 в понедельник, 22 августа 2022 года, сообщает отдел по СМИ и связям с общественностью Великого Государственного Хурала Монголии.

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