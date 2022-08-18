В Улан-Баторе строительство спортивного комплекса к Восточноазиатским юношеским играм завершено на 70%

CentralAsia (MNG) - Строительство спортивного комплекса, в котором пройдут Восточные юношеские игры «Улан-Батор-2023», началось в 2020 году и в настоящее время завершено на 70 процентов.

17 августа состоялось заседание Рабочей группы Столичного подкомитета при Оргкомитете Восточноазиатских юношеских игр для обсуждения вопросов, связанных с организацией. Работы по футбольному полю и инфраструктуре завершены на 95 процентов, а некоторые части спортивного комплекса будут завершены в течение этого года, сообщили в оргкомитете.

Монголия выиграла заявку на проведение мероприятия в 2017 году, и Ассоциация восточноазиатских игр (East Asian Games Association - EAGA), городская администрация Улан-Батора и Национальный олимпийский комитет Монголии подписали трехсторонний контракт в Тайчжуне, Тайвань. Он проводится каждые четыре года с 2019 года среди спортсменов в возрасте 14-18 лет из восьми стран Восточной Азии, а также с тихоокеанского острова Гуам в 12 спортивных категориях. Такое крупное спортивное мероприятие проводится в Улан-Баторе впервые.

Для участия в Играх в Улан-Батор прибудет 4500 человек (около 2400 спортсменов, тренеров и более 350 судей и техников). Организационный комитет возглавляет губернатор столицы и мэр Улан-Батора Д. Сумъяабазар.

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