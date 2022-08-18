Выполнение плана действий правительства Монголии на 2020-2024 годы составляет 48,9%

CentralAsia (MNG) - Глава Секретариата Кабмина Ц.Нямдорж представил членам Кабинета Министров ход реализации Плана действий правительства на 2020-2024 годы и Плана развития Монголии на 2022 год.

По итогам первого полугодия текущего года выполнение Плана мероприятий Правительства на 2020-2024 годы составляет 48,9 процента. В ходе заседания Кабмина соответствующим должностным лицам поручено довести задачи и меры, отсроченные в зависимости от руководства и организации, до целевого уровня в конце текущего года, а также изучить и решить возможности и условия реализации те, которые задерживаются из-за финансирования и инвестиций за счет привлечения иностранных займов, помощи и инвестиций частного сектора в дополнение к государственному бюджету.

Кроме того, премьер-министр поручил в течение этого года обсудить на заседаниях Кабмина законопроекты, которые должны быть внесены в Великий Государственный Хурал в 2022 году.

План развития Монголии на 2022 год полностью соответствует общим направлениям развития страны на 2021–2025 годы и плану действий на 2020–2024 годы. План утвержден с 300 проектами и мероприятиями с 6 группами и 23 целями, и по состоянию на первое полугодие текущего года достигнуто 47,6 процента выполнения.

Членам правительства и руководителям соответствующих ведомств поручено четко отражать в отчете о реализации проектов и мероприятий объем средств, затраченных на выполнение работ в текущем году, выполнение критериев и результаты.

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