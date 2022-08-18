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Экспорт минеральной продукции Монголии составляет 54 процента

CentralAsia (MNG) -  Экспорт минеральной продукции нашей страны составляет в среднем 54 процента. Министерство горной и тяжелой промышленности сообщило, что доля угля составляет 68,7 процента, медного концентрата — 73,4 процента, железа — 47 процентов, золота — 53,6 процента, цинка — 86,4 процента.

Всего с 5 по 11 августа 6491 углевоз и 750 контейнеров вывезли 818,5 тыс. тонн угля, что на 548,4 тыс. тонн или в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При добыче угля с начала года 12 365,7 тыс. тонн экспорт угля увеличился на 1 640,6 тыс. тонн или 15,3 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

С начала года экспортировано 128 грузовиков и 206 контейнеров, или 890,8 тысячи тонн медного концентрата, что на 85,9 тысячи тонн или на 11 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что касается железной руды и концентрата, то с начала года было экспортировано 628 грузовиков и 408 контейнеров, или всего 2378,7 тысячи тонн, что на 51,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала года, по состоянию на 11 августа, ЦБ закупил 10,72 тонны золота.

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