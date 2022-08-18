За сутки в Монголии выявлен 151 новый случай заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) - Согласно статистической базе данных, за последние сутки в Монголии зарегистрировано 151 новый случай заражения COVID-19.
Из них 71 человек — лица, имевшие контакты в Улан-Баторе, и 80 случаев был выявлен в регионах страны, говорится в официальном сообщении. Завозных случаев зарегистрировано не было.
В стране за сутки не зарегистрировано смертей от коронавируса.
Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии составляет 2 124.
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