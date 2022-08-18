Шавкат Мирзиёев встретился с наследным принцем Саудовской Аравии. Фото

- Узбекистан, политика
- 9:48, 18 августа 2022
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|Предыстория: Шавкат Мирзиёев посетит Мекку и Медину. Это первый визит президента Узбекистана в Саудовскую Аравию за 30 лет
CentralAsia (UZ) - Президент УзбекистанаШавкат Мирзиёев встретился наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом в городе Джиде. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Встреча состоялась в рамках программы государственного визита Мирзиёева в Саудовскую Аравию.
Президент Узбекистана выразил уверенность, что его первый государственный визит в Саудовскую Аравию откроет для этого широкие возможности.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодных связей в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах.
Отмечена необходимость создания еще более благоприятных условий для наращивания контактов деловых кругов, увеличения объемов, диверсификации структуры взаимной торговли. Одним из важных шагов в этом направлении станет введение для граждан Саудовской Аравии безвизового режима въезда в Узбекистан.
«Уверен, что сегодняшняя историческая встреча послужит мощным сигналом для обогащения нашего сотрудничества и укрепления деловых связей. Бизнесмены наших стран с нетерпением ждут результатов наших переговоров», – сказал Шавкат Мирзиёев.
Также он пригласил ведущие саудовские компании принять активное участие в процессах приватизации коммерческих банков, крупных объектов промышленности и инфраструктуры Узбекистана.
В настоящее время совместно с компанией ACWA Power начата реализация крупных энергетических проектов стоимостью 2 млрд 600 млн долларов. Многообещающие перспективы имеет партнерство с компанией Sabic в химической отрасли.
По его итогам подписаны соглашения и контракты более чем на 14 млрд долларов в энергетической, химической, электротехнической сферах, по развитию инфраструктуры, сельского хозяйства, фармацевтики, информационных технологий, транспорта.
Также Мирзиёев приветствовал получение Саудовской Аравией статуса партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества.
На уровне правительств и министерств двух стран подписано 15 документов о сотрудничестве в сферах, как энергетика, таможенное дело, гражданская авиация, туризм, сельское хозяйство, здравоохранение, трудовые отношения и другие.
В честь визита Шавката Мирзиёева дан государственный прием от имени Короля Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда.