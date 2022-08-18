В Узбекистане смертность детей в ДТП в 4 раза выше, чем в Европе

// Очевидцы

CentralAsia (UZ) - Основной причиной смертности детей в возрасте от 5 до 14 лет в Узбекистане являются дорожно-транспортные травмы. Этот показатель в 4 раза выше, чем в Европе.

Министерство здравоохранения Узбекистана представило проект Национальной стратегии действий по укреплению здоровья и благополучия подростков на 2022−2026 годы.

Согласно документу, смертность подростков от всех причин составляет 47,2 на 100 тысяч населения. Основной причиной смерти мальчиков в возрасте до 18 лет являются дорожно-транспортные травмы. На них приходится больше смертей, чем от туберкулёза, гастроэнтерита и ВИЧ/СПИДа вместе взятые.

Смертность детей в возрасте от 5 до 14 лет в результате ДТП в Узбекистане в 4 раза выше, чем в европейских странах, говорится в проекте стратегии.

Программа реализации стратегии предусматривает проработку вопроса по обеспечению школ, прежде всего расположенных в отдаленных населенных пунктах, школьными автобусами.

Служба безопасности дорожного движения МВД Узбекистана сообщала, что за первое полугодие в Узбекистане произошло 3559 ДТП (снижение на 5,2%), в которых травмы получили 2775 человек (-2,4%) и скончались 784 (-13,9%). Причиной почти четверти ДТП является превышение скорости. Почти половина связана с наездом на пешеходов.