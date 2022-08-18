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Монголия экспортирует 11,1 млн тонн угля

CentralAsia (MNG) -  Монголия экспортировала 11,1 млн тонн угля за первые 7 месяцев этого года, сообщило Главное таможенное управление Монголии. В годовом исчислении этот показатель увеличился на 11,2%.

Уголь является основным экспортным товаром Монголии, богатой природными ресурсами.

По данным Министерства горной и тяжелой промышленности Монголии, страна с населением 3,4 миллиона человек планирует экспортировать не менее 36 млн тонн угля в 2022 году.

Монголия экспортировала 15,9 млн тонн угля в 2021 году, что на 44,3 % меньше в годовом исчислении.

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