Офис омбудсмана опроверг, что сообщал о возможных пытках в Каракалпакстане

CentralAsia (UZ) - Пресс-служба офиса омбудсмана опровергла сообщения о том, что адвокаты задержанных участников июньских волнений в Каракалпакстане заявили парламентской комиссии о случаях пыток при проведении следственных действий.

В сообщении пресс-службы омбудсмана, опубликованном ранее, говорилось: «Были изучены мнения адвокатов о проводимых следственных действиях относительно событий и обстоятельств в Каракалпакстане. В частности, получена информация о случаях воспрепятствования их свиданиям с лицами, находящимися под их защитой в следственном изоляторе, о передачах близких родственников задержанных лиц, о случаях допущения пыток при проведении следственных действий».

Согласно сообщению, 16 августа омбудсмен встретился с адвокатами, защищающими права и законные интересы обвиняемых по уголовным делам, возбужденным в связи с нукусскими событиями.

В ходе визита в Нукус также была получена информация о предоставлении камер видеонаблюдения в следственных изоляторах и использовании права адвокатов на запрос видеозаписей.

Между тем другой член парламентской комиссии, лидер партии "Миллий тикланиш"(«Национальное возрождение») Алишер Кадыров выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что «в Каракалпакстане нет репрессий и давления».

По словам депутата, более тысячи человек в Каракалпакстане были освобождены не за невиновность, а в знак доброй воли. «С оставшейся частью следствие не закончено», — сказал А. Кадыров и посоветовал тем, кто интересуется событиями в Каракалпакстане, не вмешиваться в расследование.