Трех граждан Таджикистана приговорили на полгода в Дубае за похищение человека

CentralAsia (TJ) - В городе Дубай, столице одноименного эмирата в ОАЭ, приговорили трех граждан Таджикистана к тюремному сроку по обвинению в похищении человека.

На сайте thenationalnews.com 17 августа появилось сообщение, со ссылкой на Дубайский апелляционный суд, о том, что трое молодых таджиков в возрасте от 18 до 35 лет были арестованы в ноябре прошлого года за то, что по поручению одной китаянки они похитили ее соотечественника и ограбили его.

По версии суда, граждане Таджикистана похитили китайца, задолжавшего своему соотечественнику 20 тысяч дирхамов, что эквивалентно примерно 5,5 тысячам долларов США, увезли его в пригород Дубая и угрожали ему.

Полиция Дубая установила личности похитителей, используя кадры с камер видеонаблюдения. Первоначально граждане Таджикистана были приговорены к трем годам лишения свободы, но потом апелляционный суд сократил срок до шести месяцев лишения свободы и постановил депортировать их из Дубая после отбытия наказания.

Дубай, а также некоторые другие города Объединенных Арабских Эмиратов являются популярными местами для посещения и работы граждан Таджикистана, которые в основном едут в эту страну для бизнеса и путешествий.

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