Япония передаст Молдавии 7,4 млн долларов для поддержки украинских беженцев

CentralAsia (CA) - Япония выделит Молдавии 1 млрд иен ($7,4 млн) безвозмездно в связи с прибытием в страну большого количества беженцев из Украины, сообщил МИД Японии.

Как подчеркивается в его заявлении, деньги должны пойти на поддержку медицинской системы — у нее и ранее не всегда хватало ресурсов для обслуживания местных жителей, а на фоне волны миграции она оказалась в еще более сложном положении.

В рамках пакета помощи будут предоставлены, в частности, аппараты ИВЛ, а также новое оборудование для проведения диагностики. «Ожидается, что реализация этого проекта позволит сохранить и укрепить систему оказания медицинской помощи в республике, улучшить медицинские услуги для украинских беженцев, которые получают убежище в стране, а также повысить уровень жизни жителей Молдовы», — говорится в сообщении.

Япония в связи с военным конфликтом в Украине неоднократно выделяла Киеву деньги на гуманитарные и военные цели. В частности, она была в числе стран, участвовавших в донорской конференции «Копенгаген—Украина-2022» и пообещавших стране 1,5 млрд евро военной помощи.

По данным Управления верховного комиссара ООН в Молдавии находятся более 565 тыс. Украинских беженцев.