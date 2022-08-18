В Казахстане правозащитники требуют опубликовать исчерпывающие данные о погибших в ходе январских событий

CentralAsia (KZ) - В Казахстане группа активистов и правозащитников потребовала от властей опубликовать список погибших в ходе январских событий «со всей исчерпывающей информацией». Накануне вечером Генпрокуратура Казахстана опубликовала список с фамилиями 238 человек.

Представленная властями информация, как отмечается в заявлении, опубликованном 17 августа правозащитным фондом Qaharman, не является полной и исчерпывающей. Правозащитники требуют привести сведения в разрезе по городам и регионам, опубликовать подробную информацию о погибших, включая полное имя, дату и место рождения, а также обстоятельства смерти.

Список погибших Генеральная прокуратура обнародовала спустя семь месяцев после кровопролития и в преддверии визита в Казахстан группы европейских парламентариев. Прокуратура не привела иных сведений, сославшись на уголовно-процессуальные нормы и мнения родственников погибших.

«Власти не публикуют полный список, чтобы снизить возможность его проверки, и появления дополнительной информации (что в реальности могло быть убито больше людей), с целью избежать персональных санкций за массовые расстрелы и пытки мирных граждан», — говорится в заявлении на странице Qaharman.

Публикация всей имеющейся информации, включая списки погибших и имена задержанных во время протестов, была одним из главных требований правозащитников, оппозиционных групп и евродепутатов. В резолюции по январским событиям в Казахстане Европарламент призвал также к санкциям в отношении высокопоставленных должностных лиц Казахстана, «ответственных за серьезные нарушения, совершённые во время протестов в январе 2022 года».

Заместитель главы первой службы Генпрокуратуры Казахстана Елдос Килымжанов на брифинге во вторник в Нур-Султане заявил об установлении обстоятельств гибели 176 человек во время январских событий. По его информации, несколько человек были убиты «при совершении мародерства и краж», еще 92 лица погибли «при совершении вооруженных нападений на здания акиматов, полиции, резиденции президента, телевышку, а также на магазины и иные объекты в городах Алматы, Кызылорде, Таразе, Шымкенте и Атырау». По данным властей, в настоящее время расследуется свыше 200 уголовных дел по фактам гибели людей во время январских событий, более 10 тысяч граждан были «допрошены» как возможные свидетели.

Руководитель неправительственной организации «Ар.Рух.Хак» Бахытжан Торегожина отмечает, что в опубликованном Генеральной прокуратурой списке, вероятно, приводится не полная информация. «В ходе беспорядков в Алматы был застрелен гражданин Израиля 22-летний Леван Когеашвили, который проживал в Казахстане последние несколько лет», — написала Торегожина на своей странице в Facebook’e. «Мы проверили свои списки со списками, опубликованными Генеральной прокуратурой. Наши списки расходятся, и один из них — Леван Когеашвили».

Генпрокуратура Казахстана пока не отреагировала на сообщения об отсутствии в списке имен некоторых погибших, а также на призывы правозащитников представить всю имеющуюся информацию. В начале нынешнего года волонтеры со всей страны сформировали группу Qantar2022, которая позже собрала имена более 200 погибших на фоне отсутствия полного, прозрачного отчета о том, что именно происходило в стране в период с 2 января, о действиях силовых и государственных структур и списков погибших.

По официальным данным, во время январских событий в Казахстане погибли 238 человек, большинство которых гражданские лица — власти сообщили о гибели 19 силовиков. Из общего числа погибших шесть человек умерли под стражей — от пыток. Казахстанские правозащитные группы и международные правозащитные организации призывали Нур-Султан провести справедливое и прозрачное расследование событий «кровавого января» и предлагали допустить международных экспертов. Нур-Султан отверг эти призывы.

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