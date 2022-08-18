США и Тайвань начали переговоры по торговым инициативам

CentralAsia (CA) - Представители США начали официальные переговоры по инициативе в сфере торговли с властями Тайваня, сообщило торгпредство Соединенных штатов на острове.

Как сказано в сообщении представительства, первый раунд переговоров, как ожидается, состоится в начале осени.

«Сегодня мы начинаем переговоры с Тайванем под эгидой AIT (Американского института на Тайване) и TECRO (Тайбэйского экономического и культурного представительства в США), которые углубят наши торговые и инвестиционные отношения, продвинут взаимные торговые приоритеты на основе общих ценностей и будут способствовать инновациям и инклюзивному экономическому росту для наших работников и предприятий»,— сообщила заместитель торгового представителя США Сара Бьянки.

Отмечается, что разработана «четкая программа переговоров», в ходе них стороны собираются обсуждать упрощение взаимной торговли, углубление торговли сельскохозяйственной продукцией, устранение дискриминационных торговых барьеров, цифровую торговлю, трудовые и экологические стандарты, а также «способы устранения искажающей практики государственных предприятий и нерыночной политики и практики».

Стороны сообщили о начале переговоров на фоне недавних визитов спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и конгрессменов на Тайвань, которые Китай, считающий Тайвань своей территорией, назвал нарушением принципов его политики.