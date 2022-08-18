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Президент Узбекистана посетил могилу пророка Мухаммада в Медине (фото)

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 августа посетил Масжид ун-Набави – Мечеть Пророка в Медине, сообщила пресс-служба главы государства.

Масжид ун-Набави – огромная мечеть, возведенная вокруг дома пророка. Здесь погребены сам пророк Мухаммад и его сподвижники Абу Бакр Сиддик и Умар ибн Хаттоб. Это помещение называется «Худжра ас-Саада» («Комната счастья»).

Шавкат Мирзиёев, прибыв в мечеть, вошел в Худжру ас-Саада, призвал благословение на пророка Мухаммада и поприветствовал его.

Глава государства ознакомился также с Музеем жизни Пророка и исламской цивилизации.

Музей посвящен двум масштабным темам: жизни и деятельности пророка Мухаммада, становлению исламской культуры и науки, их влиянию на общественно-духовную жизнь.

Президент во время осмотра музея обменялся с саудовскими учеными мнениями об исламе, узах, связывающих узбекский и арабский народы.

Доктор шейх Носир Захроний отметил, что данные, представленные в музее, взяты из книг узбекских мыслителей Имама Бухари и Имама Термизи. Шавкат Мирзиёев пригласил саудовских ученых посетить Узбекистан.

Глава государства побеседовал также с соотечественниками, совершающими паломничество в Медине.

Затем президент отбыл в город Джидду.

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