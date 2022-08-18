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В Казахстане за сутки выявили 1169 случаев COVID

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировали 1169 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в городе Нур-Султан – 210;

в Карагандинской области – 133;

в ЗКО – 120;

в городе Алматы – 95;

в Акмолинской области – 87;

в Павлодарской области – 85;

в Костанайской области – 72;

в СКО – 69;

в Актюбинской области – 57;

в Атырауской области – 44;

в Улытауской области – 42;

в Мангистауской области – 29;

в ВКО – 28;

в Жетысуской области – 22;

в Жамбылской области – 20;

в Абайской области – 18;

в городе Шымкент – 11;

в Кызылординской области – 10;

в Алматинской области – 10;

в Туркестанской области – 7.

Всего в стране подтверждено 1 380 960 случаев.

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