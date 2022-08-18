В Казахстане за сутки выявили 1169 случаев COVID

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировали 1169 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в городе Нур-Султан – 210;
в Карагандинской области – 133;
в ЗКО – 120;
в городе Алматы – 95;
в Акмолинской области – 87;
в Павлодарской области – 85;
в Костанайской области – 72;
в СКО – 69;
в Актюбинской области – 57;
в Атырауской области – 44;
в Улытауской области – 42;
в Мангистауской области – 29;
в ВКО – 28;
в Жетысуской области – 22;
в Жамбылской области – 20;
в Абайской области – 18;
в городе Шымкент – 11;
в Кызылординской области – 10;
в Алматинской области – 10;
в Туркестанской области – 7.
Всего в стране подтверждено 1 380 960 случаев.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения