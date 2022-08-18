В ближайшие сутки на Земле ожидается сильная геомагнитная буря

CentralAsia (CA) - В ближайшие сутки на Земле может начаться сильная геомагнитная буря. Об этом сообщается на сайте «Наблюдательная астрономия».

«В последние дни общая солнечная активность перешла из спокойного состояния в умеренное. Всё дело в группе пятен AR 3078, которая неделю назад появилась на видимой стороне Солнца. Она была простой и ничем не примечательной по своей структуре», - говорится в сообщении.

14 августа обычная группа пятен AR 3078, появившаяся неделю назад на видимой стороне Солнца, за считанные часы дала несколько вспышек. А еще через сутки магнитуда этой группы стала очень сложной и, соответственно, вероятность мощных вспышек заметно увеличилась. Группе была присвоена сложнейшая магнитудная классификация.

А с 15 по 16 августа произошли 3 заметные вспышки с последующими выбросами корональной массы.

К концу дня 17 августа около группы пятен AR 3078 скопилось большое количество плотной солнечной плазмы. Через некоторое время она была выброшена с поверхности Солнца. Если через 2-3 суток этот выброс заденет Землю, значит, нас будет ожидать еще одна значительная геомагнитная буря, говорится в сообщении.

Американский центр прогнозирования космической погоды NOAA уже выдал предупреждение о предстоящей мощной буре Кр=7 (G3).

Кто в группе риска?

Магнитная буря наиболее опасна для пожилых и метеозависимых людей, обладателей хронических болезней и беременных женщин.

В дни высокой солнечной активности могут наблюдаться следующие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота и рвота, боль в спине и пояснице, повышенное давление, бессонница, слабость, обострение хронических заболеваний.

Как защититься от магнитной бури?

Чтобы легче пережить опасный период, придерживайтесь правил здорового образа жизни в опасные даты.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой, кислой и мучной еды. Ешьте больше зелени, овощей и фруктов.

Чаще бывайте на свежем воздухе и проветривайте квартиру.

Больше ходите пешком вместо езды на транспорте.

Кофе, алкоголь и сигареты замените зеленым и травяным чаем.

Принимайте контрастный душ перед сном.

Ложитесь спать в одно и то же время.