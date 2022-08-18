Узбекистан вводит безвизовый режим на 30 дней для граждан Саудовской Аравии

CentralAsia (UZ) - Со следующего года гражданам Саудовской Аравии не потребуется получение визы для въезда в Узбекистан.

Узбекистан вводит безвизовый режим на 30 дней для граждан Саудовской Аравии, следует из указа президента Шавката Мирзиеева.

Данный порядок, который направлен на создание более благоприятных условий для развития отношений между двумя странами, вступит в силу с 1 января 2023 года.

В настоящее время Шавкат Мирзиёев совершает свой первый государственный визит в Саудовскую Аравию.