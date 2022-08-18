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В Узбекистане выявлено 18 инфицированных COVID-19
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  На 18 августа в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 623. В течение прошедших суток зафиксированы 18 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Заболевшие зарегистрированы в столице (8), Ташкентской (3), по 2 новых случая в Наманганской, Хорезмской областях и Республике Каракалпакстан и 1 случай – в Кашкадарьинской области.

За день выздоровел 63 инфицированный коронавирусом (с начала пандемии 241 331).

На лечении находятся 655 больных COVID-19.

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