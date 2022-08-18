Саудовская Аравия построит в Узбекистане крупнейшую в мире ветроэлектростанцию мощностью 1,5 ГВт

CentralAsia (UZ) - Министерством энергетики Республики Узбекистан, Министерством энергетики Саудовской Аравии и саудовскими компаниями подписано три крупных соглашения о развитии на сумму 12 миллиардов долларов США.

Соглашения были подписаны в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Королевство Саудовской Аравии, сообщила пресс-служба Минэнерго РУз.

Предусмотрено взаимодействие, в том числе инвестиции саудовской стороны, в развитие в Узбекистане зелёного водорода.

Первым документом является Соглашение по строительству компанией ACWA Power ветропарка мощностью 1,5 ГВт в Республике Каракалпакстан. Данный проект станет крупнейшей ветроэлектростанцией не только в регионе, но и во всём мире. Планируется, что мощности ВЭС смогут обеспечивать электроэнергией 1,65 миллиона домохозяйств и компенсировать 2,4 миллиона тонн выбросов углерода в год.

Второе Соглашение о сотрудничестве, ориентированное развитие научно-исследовательских разработок и последующего производства зеленого водорода в Республике Узбекистан, подписано с компаниями ACWA Power и Air Products.

Также, подписан документ выражающий намерение саудовской стороны инвестировать в энергетический комплекс Республики Узбекистан в следующие 5 лет 10 млрд.долл.

На сегодняшний день в Узбекистане совместно с партнёрами из Саудовской Аравии реализуется ряд энергетических проектов.

Компания ACWA Power в двух районах Бухарской области строит 2 ветряные электростанции мощностью по 500 мегаватт каждая. Также ветроэлектростанция мощностью 100 мегаватт строится в Караузякском районе Республики Каракалпакстан.

В то же время эта саудовская компания строит тепловую электростанцию мощностью 1500 мегаватт в городе Ширин Сырдарьинской области, ввод ее в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2023 года. Общая мощность этих 3 ветряных электростанций и ТЭС в Сырдарье составляет 2600 мегаватт.