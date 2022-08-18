Forbes: Какие страны перестали выдавать визы россиянам?

CentralAsia (CA) - На этой неделе сразу несколько стран ЕС сообщили о приостановке или о резком сокращении выдачи виз россиянам. О каких именно визах идет речь разбиралась Forbies.

Кто хочет прекратить выдавать россиянам шенгенские визы?

После вторжения в Украину многие страны Европы ввели в отношении России санкции, среди которых были в том числе и визовые ограничения. Некоторое время спустя начали звучать призывы приостановить выдачу россиянам шенгенских виз на уровне всего Евросоюза. Среди первых государств, призывавших к полному запрету на въезд в Европу для россиян была Эстония. Она заявила, что не может в одиночку помешать российским туристам приезжать в страну, так как принадлежит к шенгенской зоне, а значит россияне с шенгенскими визами свободно приезжают в Эстонию. Глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс в июле призвал решать эту проблему на уровне ЕС: «Санкции в отношении России должны быть универсальными и последовательными по всей Европе. Если действовать будут только Прибалтика и Польша, эффект будет меньше».

Август начался с публикации в The Washington Post интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, который призвал страны Запада полностью закрыть границы для всех российских граждан, чтобы они «жили в своем собственном мире, пока не поменяют свою философию». Эту идею практически сразу поддержала в своем аккаунте в Twitter премьер-министр Эстонии Кая Каллас, написавшая: «Хватит выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека. Пока авиасообщение с Европой приостановлено, выдача виз россиянам шенгенскими странами означает, что основной груз приходится на соседние с Россией страны. Пора прекращать туризм из России уже сейчас».

К призывам присоединились Литва и Латвия, относящиеся к числу упомянутых Каллас «соседей» России. Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Латвии Рихардс Колс сказал, что запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России и Белоруссии должен быть введен на уровне Европейского союза. «Литва последовательно выступает за санкции против агрессивных государств и придерживается позиции, что ограничения работают более эффективно, если они применяются на уровне ЕС», —заявил литовский МИД. Сама Литва прекратила выдачу туристических виз россиянам еще в феврале.

Председательствующая сейчас в Евросоюзе Чехия предлагает обсудить общеевропейский запрет на выдачу виз гражданам России на встрече глав МИД государств ЕС в конце августа. Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Прага будет добиваться консенсуса по этой инициативе.

К сторонникам ограничений на выдачу виз россиянам присоединилась Дания, которая собирается сократить число туристических виз россиянам, а также призывает к соответствующему решению на уровне ЕС. С начала года по август Дания выдала всего 141 туристическую визу россиянам, а в прошлом году — 49.

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик сказал, что Варшава в настоящий момент работает над концепцией, которая позволит полностью прекратить выдавать россиянам визы. Он также заявил, что Польша поддерживает отказ от выдачи россиянам виз на уровне ЕС, хотя и отметил,что не все европейские страны с этим согласны.

Пока из несогласных отчетливо высказался только канцлер Германии Олаф Шольц, сказавший, что «если бы санкции были направлены против всех, включая невиновных, это ослабило бы их эффективность». Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила 9 августа, что визовый кодекс ЕС не предусматривает возможности прекращения выдачи краткосрочных виз всем без исключений гражданам одной конкретной страны. Она также пояснила, что страны Евросоюза и 26 стран шенгенской зоны, могут принимать решения о приостановках выдачи виз самостоятельно с учетом обстоятельств. Некоторые страны этим правом уже воспользовались.

Эстония

Эстония с 18 августа закрывает границу для россиян с шенгенскими визами, выданными Эстонией, рассказал министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу. В среду, 17 августа, Рейнсалу сообщил, что планируется к концу недели формализовать запрет на въезд гражданам России с визами других шенгенских государств. Он также сказал, что выданные Эстонией визы останутся действительными, но на их обладателей будут наложены санкции — а именно, им откажут во въезде на границе страны.

Из запрета на въезд для россиян есть исключения, они касаются сотрудников дипломатических представительств в Эстонии и членов их семей; лиц, занимающихся международными грузовыми и пассажирскими перевозками; лиц, имеющих право свободного передвижения по законодательству ЕС; обладателей гуманитарных виз; а также близких родственников граждан Эстонии или обладателей постоянного вида на жительство в этой стране.

По данным Reuters, ежедневно в Эстонию до сих пор въезжало 2500 россиян, у половины из которых — шенгенские визы. Кроме того, около 9% резидентов Эстонии являются гражданами иностранных государств, в основном России.

В июле Эстония уже приостановила выдачу виз и видов на жительство россиянам с целью обучения, а с апреля она не выдает визы и ВНЖ россиянам для работы и ведения бизнеса. Прием заявлений на краткосрочные туристические визы от граждан России Эстония приостановила еще в марте.

В новом решении правительства уточняется, что студентам из России виды на жительство продлят на год, чтобы они могли закончить учебу. Ранее Эстонский студенческий союз призывал не отзывать визы и ВНЖ у студентов из России, которые уже учатся в вузах страны. «Мы считаем, что это несколько избыточная реакция. Мы могли бы дать им закончить учебу в Эстонии, а потом, если конфликт к этому времени не закончится и других вариантов не появится, попросить их вернуться на родину», —говорил глава союза Маркус Эхасоо.

Латвия

Латвия на прошлой неделе объявила Россию государством, «поддерживающим терроризм». Запрет на выдачу сначала краткосрочных, а потом и любых виз россиянам она ввела еще раньше. С начала августа Латвия прекратила «на неопределенный срок» выдачу россиянам любых виз, исключением является только въезд по случаю похорон близкого родственника.

Весной страна ввела запрет на предоставление россиянам ВНЖ, а сейчас обсуждает и возможность не продлевать действующие. Секретарь по европейским делам Латвии Занда Калнина-Лукашевича рассказала, что предлагается не продлевать временные ВНЖ тем гражданам России, которые получили его благодаря инвестициям.

«На такие виды на жительство мы будем смотреть очень пристально, прежде чем продлевать их. Решения будут приниматься только в индивидуальном порядке», — предупредила она, отметив, что временные ВНЖ будут продлевать людям, которые состоят в браке с гражданами Латвии. «Если они здесь живут, мы не будем разрушать семьи», — заявила Калнина-Лукашевича

Во вторник 16 августа премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на своей странице в Twitter написал, что коалиционные власти республики пришли к соглашению не продлевать россиянам временные ВНЖ и ограничить им въезд по шенгенским визам.

Финляндия

В Финляндии с июля широко обсуждается тема «невыносимого русского туризма» — после снятия ковидных ограничений в эту граничащую с Россией страну направился довольно большой поток россиян с туристическими визами.

По данным финского издания Yle 58% из 1000 опрошенных сказали, что Финляндия должна перестать принимать от граждан России заявки на туристические визы. Примерно четверть опрошенных высказались против этой меры, а 18% не высказали никакого мнения по этому вопросу.

В итоге на этой неделе Финляндия объявила, что с 1 сентября в два раза снизит число временных слотов для приема документов на оформление виз у россиян. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто в эфире утренней программы на телеканале Yle сказал, что в результате принятых мер Финляндия снизит количество выдаваемых россиянам виз до одной пятой или одной десятой от числа выдаваемых сейчас.

При этом Финляндия будет отдавать приоритет не туристическим, а рабочим и студенческим визам. Сейчас, по данным МИД Финляндии, в России регистрируется в среднем 1000 заявок на визы в день, с сентября принимать будут не более 500. При этом для подачи на туристическую визу отводят только 20% времени.

На пресс-конференции 17 августа Пекка Хаависто сказал также, что Финляндия не будет вводить ограничений для гостевых (по семейным причинам), студенческих и рабочих виз для россиян, а также не намерена аннулировать уже выданные шенгенские визы.

Что делать, если нужна шенгенская виза?

Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute, считает, что в ближайшее время получить визу в Латвию, Литву или Эстонию смогут в первую очередь подающие заявление по гуманитарным основаниям: «Такими основаниями могут служить болезнь и похороны проживающих на территории этих стран родственников, а также преследование на родине по политическим или другим причинам (например, из-за сексуальной ориентации)».

Руководитель консалтинговой компании «Аусландсфинанцамт» Алексей Слободчиков тоже полагает, что в ближайшее время такие страны как Латвия, Эстония, Финляндия, Дания будут выдавать визы только в исключительных случаях: на лечение, к родственникам, по воссоединению семьи. «Так как нет закона, запрещающего выдачу виз русским в страны ЕС, отказы скорее всего будут формальными: «мало денег на счету», «нет гарантий, что вы вернетесь домой» и тому подобное, — предостерегает он. — Что касается предоставления ВНЖ, стоит ожидать, что будут отдавать предпочтение людям с высшим образованием, а также людям, которые едут с гуманитарными целями или имеют успешный опыт предпринимательства».

Россиянам, желающим попасть на территорию стран Шенгенского соглашения, эксперты рекомендуют обращаться в посольства Франции, Германии, Италии или Греции, где можно получить многократную визу. Переславский предупреждает однако, что с момента подачи до получения документов может пройти до трех месяцев, кроме того, на подачу документов сейчас большая очередь, поэтому в целом стоит быть готовым потратить на эту процедуру несколько месяцев. «Вопросом планирования своей поездки стоит озаботиться заранее, — советует он. — Самый быстрый способ получить визу для путешествия в Европу сейчас — посещение посольства Венгрии. Однако есть и минус: дипломаты из этой страны выдают преимущественно визы на определенный краткосрочный период».

Переславский считает маловероятным, чтобы все европейские страны прекратили вклеивать шенгенские визы в российские загранпаспорта — Европе нужны и российские туристы, и российские сотрудники, уверен он.

С ним согласен и Александр Баранов, управляющий партнера юркомпании «БЦА Унтернеменсбератунг». По его мнению, «достичь единства позиций стран ЕС в краткосрочной перспективе будет маловероятно, и ряд крупных стран (Германия, Франция, Италия, Испания, Португалия) сохранят прежний или близкий к прежнему подход к выдаче шенгенских туристических виз гражданам России».