ISW: Российские войска проводят наступательные атаки в Бахмуте, Харькове и Донецке (карта военных действий в Украине)

// Минобороны России

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 17 на 18 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска предприняли несколько наземных атак к северо-востоку и югу от Бахмута и, вероятно, пытаются улучшить тактические позиции возле Горловки.

Также российские силы добились ограниченных успехов к северо-западу от Донецка и вблизи административной границы Запорожской и Донецкой областей.

Выводы института:

Российские войска предприняли несколько безуспешных попыток штурма у границы Харьковско-Донецкой области в тактически сложных лесных районах.

Российские войска продолжают безуспешно атаковать населенные пункты юго-восточнее Северска.

Российские силы, вероятно, готовятся защищать свои наземные коммуникации (НЛК) в треугольнике Мелитополь-Токмак-Бердянск, минируя населенные пункты на восточной линии фронта в Запорожской области.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле [полное окружение (больших групп войск)] между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.