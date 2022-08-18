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Эрдоган вылетел в Украину на встречу с Зеленским и Гутерришем

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Украину, где он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и с генсеком ООН Антониу Гутерришем, сообщает в четверг, 18 августа агентство «Анадолу».

По его данным, самолет турецкого лидера вылетел из аэропорта Анкары примерно в 09:00 утра по местному времени.

Отмечается, что Эрдогана сопровождают, в частности, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что генсек ООН Антониу Гутерриш в четверг во Львове примет участие в трехсторонней встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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