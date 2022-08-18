Казахстан в апреле — июне 2022 года посетили более полумиллиона россиян

CentralAsia (KZ) - В апреле — июне 2022 года из России в Казахстан выехало почти 570 тысяч человек. Всего за этот период за границу выехали 4,99 миллиона граждан России, это на 28 процентов больше, чем в первом квартале, сообщает РБК со ссылкой на ФСБ страны.

В сообщении отмечается, что значительно выросло число визитов россиян в постсоветские страны, главным образом в Казахстан, Армению и Грузию.

В Казахстан во втором квартале 2022 года выехало в 2,9 раза больше граждан России (568 тысяч человек), чем за такой же период 2021 года, в Армению — в 1,5 раза больше (180 тысяч), в Грузию — в 5,7 раза (163 тысячи).

Эти страны стали одним из основных маршрутов релокации россиян и отечественных компаний, а также «карточных туров» — поездок за оформлением международных банковских карт — в такие страны, как Узбекистан или Армения.

В публикации отмечается, что большинство поездок в Армению, Грузию и Казахстан совершаются официально не с целью туризма: в Казахстан с «частной» целью приехали 494 тысячи человек (годом ранее — 114 тысяч), в Грузию — 150 тысяч (годом ранее — 19 тысяч).

Между тем на фоне закрытия европейских направлений количество поездок россиян в Турцию во втором квартале 2022 года выросло в три раза, по сравнению с тем же периодом 2021 года, и достигло 1,03 миллиона человек.

Тем временем резко сократилось количество поездок в государства, признанные недружественными. По статистике ФСБ, в США выехали лишь 39 человек, по сравнению с 36,7 тысяч во втором квартале прошлого года.

В целом количество поездок в страны Евросоюза уменьшилось на 36 процентов. При этом выросло количество выездов на территорию Литвы (на 14,7 процента, до 66 тысяч, Финляндии (на 41,7 процента, до 145 тысяч) и Эстонии — в 3,6 раза, до 172 тысяч. Около 80 процентов поездок в Финляндию и Эстонию указаны как «частная» цель.

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