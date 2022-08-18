Во Флориде пронесся гигантский смерч. Фото, видео

CentralAsia (CA) - В американском штате Флорида вдоль побережья Дастина, местные жители зафиксировали необычное погодное явление – водяной смерч, поднимающийся на несколько метров над уровнем воды и не на шутку испугавший людей. Об этом сообщает Dailymail.

Гигантскую воронку заметил один из местных жителей, идущий на работу, около 7 часов утра во вторник, 16 августа 2022 года в районе, известном как Панхандл. По предварительным данным, смерч был вызван сильными штормами, пронесшимися над заливом.

Водяной смерч — воронкообразный вихрь воздуха и воды, образующийся над поверхностью большого водоема и соединённый с кучевым облаком.

Согласно метеорологическим данным, у береговой линии возникла сильная гроза, которая вызвала воронку, двигающуюся на юго-восток по морю. Национальная метеорологическая служба немедленно предупредила местных жителей, особенно лодочников и пловцов держаться подальше от воды.

Отмечается, что этот водяной смерч является пятым зарегистрированным этим летом в районе Панхандл во Флориде, но данные об этих погодных явлениях отсутствуют, и эксперты не уверены, как часто они обычно происходят.

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