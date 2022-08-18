В Туркменистане заблокировали мировой форум для программистов Stack Overflow

CentralAsia (TM) - В Туркменистане под блокировку попал крупнейший мировой форум для программистов Stack Overflow. Несколько источников turkmen.news внутри страны подтвердили, что раньше сайт открывался без VPN, а теперь перестал.

«Днем 17 августа форум был доступен, а вечером перестал открываться, — рассказывает один из источников. — Это очень полезный сайт, все программисты там сидят, постоянно берут оттуда информацию для проектов».

Ранее сообщалось, что туркменские спецслужбы в текущем году, борясь с VPN, начали блокировать IP целыми подсетями. Из-за этого исчезает доступ к сайтам, которые находились в той же подсети, что работающий VPN.

«Stack Overflow — крупнейший сайт с вопросами и ответами для программистов, — прокомментировал ситуацию IT-специалист из России. — Без него работа туркменских разработчиков осложнится. Их лишили популярного доступного справочного сервиса».