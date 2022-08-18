Российские войска за ночь поразили 5 украинских пунктов ВСУ, — Минобороны РФ

Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) - Российские войска за ночь поразили 5 украинских пунктов ВСУ и более 90 украинских «боевиков», сообщил в четверг 18 августа официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В результате применения оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Авдеевки, 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность. Потери личного состава превысили 60%. Командованием оперативно-тактической группы «Донецк» остатки батальона выведены в тыл для переформирования.

Высокоточным оружием наземного базирования поражён пункт временного базирования иностранных наемников в городе Харьков. Уничтожено более 90 «боевиков».

В районе Посад-Покровское Николаевской области ударом армейской авиации ВКС России по пункту временной дислокации 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ 8 единиц специальной автомобильной техники.

За сутки поражено: 5 пунктов управления ВСУ, в том числе 72-й механизированной бригады в районе Артемовска, 46-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в234-х районах.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Старомлыновка, Новогродовка Донецкой Народной Республики, Яковенково, Лесная Стенка, Зелёный Гай, Кочубеевка Харьковской области, Безыменное, Чаривное и Брускинское Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1757 беспилотных летательных аппаратов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4340 танков и других боевых бронированных машин, 800 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3312 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4938 единиц специальной военной автомобильной техники», — информировал он.