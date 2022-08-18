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Токаев и Путин проведут встречу в Сочи

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В рамках визита состоится встреча Токаева с президентом России Владимиром Путиным.

«Состоятся переговоры лидеров Казахстана и России, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества», - говорится в сообщении.

После, 24 августа по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева президент Казахстана поедет в Баку.

«Там пройдет встреча глав двух государств в узком и расширенном составах. Будут обсуждать развитие казахско-азербайджанского стратегического партнерства» , отметили в пресс-службе.

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