Годовая инфляция в Австрии побила рекорд 1975 года

CentralAsia (CA) - В Австрии годовая инфляция по итогам июля составила 9,3%, что стало рекордом с февраля 1975 года, следует из предварительных данных федерального статистического управления Statistik Austria, опубликованных 18 августа.

Генеральный директор управления Тобиас Томас сообщил, что прежде всего цены выросли на топливо, бытовую энергию, продукты питания и в сфере общепита.

В июне инфляция в Австрии выросла до 8,7%, что также стало рекордом с сентября 1975 года.

6 июля опрос Института Гэллапа показал, что 90% австрийцев опасаются роста цен на продукты и жилищно-коммунальные услуги, а 79% — глобального экономического кризиса.