В России растет заболеваемость коронавирусом — более 35 тыс. случаев за сутки

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки впервые с марта выявили более 30 000 новых случаев заражения коронавирусом — 35 809. Об этом 18 августа передает оперативный штаб.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 00 055.

Днем ранее число выявленных случаев составило 33 106.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (9080), в Петербурге (3845) и Московской области (3053). Меньше всего — в Ненецком округе (4 случая), Магаданской области (21 случаев) и в Ингушетии (18 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3167. За этот же период 22 680 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 194 750.

За сутки умерли 62 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 383 362 человек.