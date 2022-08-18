Туркменистан начнет строить собственные суда в конце 2022 – начале 2023 года, - СМИ

CentralAsia (TM) - Туркменистан планирует в конце этого года – начале следующего приступить к созданию собственных судов. Об этом сообщил глава агентства Морских и речных путей Туркменистана Аннадурды Косаев 16 августа на Международной конференции министров транспорта стран, не имеющих выхода к морю, передает Korabel.ru.

«В рамках проекта по увеличению национального морского торгового флота, его международной конкурентоспособности строятся современные суда для перевозки нефти, нефтепродуктов и других продуктов, в частности, рядом с портом в 2018 году также был построен и введен в эксплуатацию судоремонтный судостроительный завод. Это тоже новая отрасль для нашей страны в области тяжелой промышленности. Сейчас ведутся переговоры по привлечению кредитов, привлечению инвесторов, планируем в конце этого – начале следующего года строить свои суда с привлечением специалистов, консультантов», – сказал чиновник.

Косаев уточнил, что речь идет, прежде всего, о сухогрузах.

В октябре прошлого года директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Мамметхан Чакыев доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову, что индивидуальное предприятие «Hazar logistik» (член СППТ), планирует на судостроительном и ремонтном заводе «Balkan» построить сухогруз грузоподъемностью 5300–8100 тонн.

Затем в декабре стало известно, что Ашхабад получит от Фонда ОПЕК кредит на сумму $45 миллионов на развитие торгового морского флота. В частности, будет построено три судна: сухогруз, пассажирское судно и судно для перевозок железнодорожных грузов.

Новый морской порт, а также судостроительный завод «Балкан» в городе Туркменбаши были введены в строй в мае 2018 года. Их строительство обошлось в $1,5 млрд. На тот момент сообщалось, что мощности завода хватит на постройку 4-6 судов в год. На данный момент ни одного судна «Балкан» не произвел.