В горах Восточного Казахстана выпал снег

CentralAsia (KZ) - В районе Риддера в Восточно-Казахстанской области ночью, 17 августа выпал снег, передает Tengrinews.

Фотография очевидца Алексея Наконечного, на которой запечатлен снег, выпавший в высокогорье Восточного Казахстана, обсуждается в Сети. На высоте 1870 метров, где находится спортивная база, земля плотно покрыта снегом.

View this post on Instagram A post shared by Риддер-Лениногорск?? (@ridder.city)

Достоверность снимка подтвердили в Казгидромете.

«В самом Риддере и на метеостанции снега не было и нет в данный момент. В высокогорье осадки идут. Это дождь со снегом. Но для Риддера и его окрестностей это привычное явление, все-таки там высокогорье», — пояснили синоптики.

Также здесь добавили, что в ближайшие дни по всей области ожидается похолодание.

«Мы составили прогноз, по которому в горных районах области, а это как раз Риддер, Катон-Карагайский район, в ближайшие дни ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, похолодание и заморозки вполне вероятны на востоке области», — сообщили синоптики.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения