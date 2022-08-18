Украинские депутаты создали группу по связям с Тайванем

CentralAsia (CA) - Верховная рада Украины учредила межпартийную группу по взаимосвязям с Тайванем, сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

В группу вошли десять депутатов от партии «Слуга народа», три от «Голоса» и два от партии «Европейская солидарность».

Созданную группу возглавил руководитель Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко. Она создана для укрепления торговых, экономических, гуманитарных и культурных связей между двумя государствами. Мережко поблагодарил Тайбэй за оказанную Украине поддержу после начала вооруженного конфликта.

«Наше объединение может стать мостом, по которому пойдет сотрудничество между украинскими и тайваньскими депутатами на официальном уровне»,— сказала депутат от партии «Голос» Инна Совсун. Она не отрицает, что в будущем на территории Украины может открыться представительство Тайваня.

Пока группа заявляет о планах улучшить сотрудничество в отрасли машиностроения, инновационных технологий, развития сетей 5G, искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии, агробизнеса, фармацевтики, поставок полезных ископаемых.

Китай крайне негативно реагирует на нарушение принципов политики «одного Китая» и установление официальных связей с Тайванем. Так, 2 августа на Тайвань прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Власти Китая в ответ начали военные учения в районе Тайваня.

Также 14-15 августа делегация Конгресса США посетил Тайвань. В Китае данный визит назвали опасным ходом.