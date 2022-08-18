Швеция пригласила Турцию и Финляндию к обсуждению вступления в НАТО

CentralAsia (CA) - Швеция пригласила Турцию и Финляндию к обсуждению вступления в НАТО, сообщает газета Aftonbladet в четверг, 18 августа. Встреча запланирована на 26 августа.

«Это первая встреча в соответствии с договоренностью, которая, как мы надеемся, будет реализована», — цитирует газета замдиректора отдела информации турецкого министерства иностранных дел Белиз Селасин Ренде.

Она пока не уточнила, кто будет включен в делегацию Турции, но, как выяснил Aftonbladet, приглашения были высланы замминистра иностранных дел Турции Седату Оналу, а также советнику турецкого президента по политическим вопросам Ибрагиму Калыну.

Она пока не уточнила, кто будет включен в делегацию Турции, но, как выяснил Aftonbladet, приглашения были высланы замминистра иностранных дел Турции Седату Оналу, а также представителю президента Турции Ибрагиму Калыну.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года.

По процедуре заявки должны одобрить все члены НАТО, однако против выступила Турция. Она требовала, чтобы страны выдали Анкаре членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает террористической организацией, закрыли все организации, связанные со структурами РПК, а также предоставили Турции гарантии.