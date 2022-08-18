В 7 регионах Казахстана ожидаются заморозки в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 19 августа ожидаются заморозки в 7 регионах республики, передает Казгидромет.
В городе Нур-Султане 19 августа ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки - 2 градусов.
На севере Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области - туман. Ветер северо-западный, северный, днем на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области на поверхности почвы ночью - заморозки 2 градуса.
В горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ночью на северо-востоке, востоке области на поверхности почвы - заморозки 2 градуса.
Ночью в северной половине Карагандинской области ожидантся туман, на поверхности почвы - заморозки 2 градуса.
Днем на северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области - туман. Ветер северо-восточный днем на северо-востоке области - порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы - заморозки 2 градуса.
В Павлодарской области ожидается ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. Ночью на западе области на поверхности почвы - заморозки 1 градус.
Ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с. Ночью на западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.