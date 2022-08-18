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Президент Узбекистана и генсек ОИС обсудили в Джидде дальнейшее расширение взаимодействия

CentralAsia (UZ) -  Во вторник, 18 августа, во второй день государственного визита в Саудовскую Аравию, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в Джидде встречу с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрахимом Тахой.

Хусейн Ибрахим Таха поздравил с тем, что министры туризма стран ОИС объявили город Хиву Туристической столицей исламского мира в 2024 году.

Достигнута договоренность об обмене опытом в таких важных социальных направлениях, как укрепление института семьи, повышение роли женщин в общественной жизни и государственном управлении, в том числе в странах-членах ОИС.

Отдельное внимание уделено вопросам гуманитарного содействия народу Афганистана. Отмечены возможности доставки в эту страну гуманитарной помощи посредством развития логистического центра в Термезе. Высоко оценена деятельность образовательного Центра для афганской молодежи, который функционирует в этом городе.

Обсуждены вопросы решения экологических глобальных проблем, прежде всего Аральского региона. Генсек ОИС отметил, что в марте этого года в Исламабаде министры иностранных дел государств-членов ОИС поддержали разработанные Узбекистаном резолюции по Приаралью и взаимосвязанности Центральной и Южной Азии.

Президент Узбекистана пригласил генерального секретаря посетить страну с визитом.

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