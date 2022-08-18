В Узбекистане в автобусе взорвался газовый баллон, шесть человек погибли

- Узбекистан, происшествия
- 18:43, 18 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - В Сырдарьинской области в одном из автобусов взорвался газовый баллон, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.
Согласно информации, инцидент произошел 18 августа, около 14:30 часов, на автозаправочной станции. При заправке метаном автобуса Isuzu, принадлежащего одной из районных автошкол Хорезмской области, произошел взрыв одного из газовых баллонов. По предварительным данным, в результате инцидента 6 человек погибли на месте и 15 получили ранения.
На место происшествия прибыла рабочая группа во главе с руководством Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
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