Президент Турции встретился с президентом Украины во Львове

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским во Львове, сообщают CNN Türk и Hürriet.

CNN Türk отмечает, что они встретились во дворце Потоцких — памятнике архитектуры, расположенном в центре города.

Эрдоган вылетел на Украину утром 18 августа. Его самолет приземлился в польском аэропорту Жешув, оттуда турецкий президент направился во Львов.

Помимо встречи с Зеленским в рамках визита планируются трехсторонние переговоры с украинским президентом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. На этой встрече они обсудят ситуацию вокруг Запорожской АЭС, расследование обстрела СИЗО в Еленовке, а также выполнение «зерновой сделки». В частности, Гутерриш планирует посетить один из портов Одессы.