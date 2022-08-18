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Россия заявила о готовности к прямым переговорам Зеленского и Путина, – CNN Türk со ссылкой на источники

CentralAsia (CA) -  Москва смягчила позицию относительно возможных переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, со ссылкой на источники сообщил CNN Türk.

По словам собеседников телеканала, если раньше Россия заявляла, что до переговоров на высшем уровне делегации Москвы и Киева сначала должны составить дорожную карту по Украине, то теперь она допустила обсуждение этой дорожной карты непосредственно на встрече президентов.

«Лидеры могут обсудить и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по воплощению этой дорожной карты в жизнь», — говорят источники CNN Türk.

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