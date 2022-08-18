Президент Узбекистана принял президента Исламского банка развития в Джидде

CentralAsia (UZ) - 18 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках государственного визита в Саудовскую Аравию принял президента Исламского банка развития (ИБР) Мухаммада бин Сулеймана Аль-Джассира.

В ходе переговоров обсуждены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества. Принята отдельная программа, предусматривающая одобрение Банком до конца года финансирования важнейших проектов и программ в объеме 1,6 миллиарда долларов.

Отмечена важность скорейшей организации деятельности полноценного представительства Банка в Ташкенте, внедрения новых инструментов финансирования.

Достигнута договоренность о рассмотрении сроков проведения в городе Ташкенте следующего заседания Арабской координационной группы, возглавляемой Банком и включающей в себя ведущие финансовые институты исламского мира.

В настоящее время в Узбекистане совместно с ИБР реализуются проекты по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, развитию сельской местности, сфер здравоохранения, образования, водного хозяйства, предпринимательства и других в целом на 1,2 миллиарда долларов.