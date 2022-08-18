Шавкат Мирзиёев провел встречу с главами ведущих компаний Саудовской Аравии

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в городе Джидде 18 августа провел встречу с главами ведущих компаний и финансовых структур Королевства Саудовская Аравия, сообщила пресс-служба главы государства.

В мероприятии приняли участие министр инвестиций Халид аль-Фалих, а также руководители порядка 20 крупнейших компаний и корпораций королевства, таких как ACWA Power, SABIC, Saudi National Bank, Al Rajhi Capital, Ma'aden, Petromin, Jamjoom Pharma, SEDCO, Salic, Albawani, Ajlan & Bros, Desert Technologies и других.

Президент отметил, что на состоявшихся вчера переговорах с Наследным принцем были достигнуты договоренности о кратном увеличении объемов двусторонней торговли, всемерной поддержке инициатив деловых людей и финансировании инвестиционных проектов.

Отмечен опыт ряда саудовских компаний, которые уже несколько лет ведут успешную деятельность в Узбекистане. Так, в настоящее время совместно с компанией ACWA Power начата реализация крупных энергетических проектов стоимостью 2 миллиарда 600 миллионов долларов.

Глава государства призвал саудовские компании работать еще более тесно для разработки и реализации новых проектов.

Выслушав предложения и мнения саудовских партнеров, Мирзиёев подчеркнул, что над реализацией всех проектов будет установлен строгий контроль.

Ответственным лицам дано поручение принять комплексную «Дорожную карту» с указанием действенных механизмов и конкретных сроков исполнения. Таким образом, по отдельным сферам руководители соответствующих министерств и ведомств будут нести персональную ответственность за реализацию всех достигнутых в рамках визита договоренностей.