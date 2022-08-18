МИД Узбекистана осудил теракт в мечети в Кабуле

CentralAsia (UZ) - Министерство иностранных дел Узбекистана сделало заявление по поводу теракта в мечети в Кабуле.

«С чувством глубокой скорби восприняли сообщение о гибели и ранении большого количества людей в результате взрыва, совершенного 17 августа текущего года в одной из мечетей Кабула во время вечерней молитвы», – отметили в министерстве.

В МИД заявили, что Узбекистан решительно осуждает террористический акт и выражает надежду, что будут приняты все меры по выявлению организаторов и исполнителей этой варварской акции.

Внешнеполитическое ведомство РУз выразило соболезнования семьям и близким погибших.

По меньшей мере 21 человек погиб в результате взрыва в одной из мечетей Кабула 17 августа. Среди них – известный мусульманский священнослужитель. Не менее 33 афганцев получили ранения, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на полицию и свидетеля происшествия.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из исламских вооруженных групп.