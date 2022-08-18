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Исламский банк развития выделит $1,6 млрд на реализацию проектов в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Исламский банк развития (ИБР) выделит до конца года 1,6 миллиарда долларов на реализацию проектов в Узбекистане. Об этом стало известно по итогам встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Исламского банка развития Мухаммада бин Сулеймана Аль-Джассира.

В настоящее время в нашей стране совместно с ИБР реализуются проекты по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, развитию сельской местности, сфер здравоохранения, образования, водного хозяйства, предпринимательства и других на 1,2 миллиарда долларов.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества, принята отдельная программа, предусматривающая одобрение банком до конца года финансирования важнейших проектов и программ в объеме 1,6 миллиарда долларов. Как отмечалось, это станет важным шагом к выведению отношений с ИБР на качественно новый уровень и принятию страновой программы сотрудничества на 2023-2026 годы.

Кроме того, была отмечена важность скорейшей организации деятельности полноценного представительства банка в Ташкенте, внедрения новых инструментов финансирования.

Состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия в осуществлении важных региональных проектов транспортной инфраструктуры, экологических программ в регионе Приаралья, а также оказания гуманитарной помощи Афганистану и его социально-экономического восстановления при поддержке отдельного трастового фонда ИБР.

Достигнута договоренность о рассмотрении сроков проведения в Ташкенте следующего заседания Арабской координационной группы, возглавляемой ИБР и включающей в себя ведущие финансовые институты исламского мира.

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