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В Узбекистане победители и призеры Игр исламской солидарности в Турции получат до $5 тысяч

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 18 августа подписал постановление о поощрении единовременными денежными вознаграждениями спортсменов, ставших победителями и призерами V Игр исламской солидарности, а также их тренеров. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно документу, в целях поощрения спортсменов – победителей и призеров на V Играх исламской солидарности, прошедших 9 – 18 августа 2022 года в городе Конья (Турция), а также подготовивших их тренеров установлены единовременные денежные вознаграждения за каждую медаль. Т

Спортсмены, ставшие победителями и призерами V Игр исламской солидарности получат:

  • за золотую медаль – $5 тыс.;
  • за серебряную медаль – $3 тыс.;
  • за бронзовую медаль – $2 тыс.

Тренера спортсменов получат:

  • за золотую медаль – $2 500;
  • за серебряную медаль – $1 500;
  • за бронзовую медаль – $1 тыс.

По итогам 16 августа делегация Узбекистана занимала 2 место общекомандного зачета.

На первом месте идет страна-хозяйка Турция, которая с большим отрывом опережает другие страны, а сборная Ирана идет на 3 месте.

Состязания продолжатся по 18 августа.

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