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Узбекистан получит из России 10 новых вагонов для метрополитена

CentralAsia (UZ) -  В целях сокращения интервалов движения поездов в ташкентском метрополитене из России в Узбекистан прибудет 14 новых составов. Об этом во время пресс-конференции сообщили представители Ташкентского метрополитена.

По данным пресс-служба метрополитена, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года граждане стали чаще пользоваться услугами метро, из-пассажиропоток увеличился на 150-200 тысяч граждан.

Ежедневно в метрополитене передвигается 450-480 тысяч граждан. Ожидается, что с сентября число пассажиров метрополитена превысит 500 тысяч.

В метрополитене Ташкенте сообщили, что в целях предоставления пассажирам более качественного и комфортного обслуживания запланировано сокращение интервала между поездами в утренние часы с 07:30 до 09:30.

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