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В Монголию приедут продюсеры крупнейших мировых студий и продюсерских компаний

CentralAsia (MNG) -  С 14 по 19 сентября 2022 года в Монголию приезжают продюсеры и руководители крупнейших мировых студий, таких как Netflix, HBO, Warner Bros, Paramount Pictures, Discovery, National Geography, Living Films и MTV из США, Великобритании и Южной Кореи.

Среди них продюсеры и режиссеры, создавшие известные фильмы и сериалы, такие как «Чудо-женщина 1984», «Гренландия», «Похмелье», «Милый дом», «Мы все мертвы». У монгольских кинематографистов есть прекрасная возможность обменяться идеями о совместных постановках и поддержать киноиндустрию.

Закон о поддержке кинематографии Монголии уже начал давать результаты, и работа по привлечению в страну влиятельных лиц мирового кинорынка и расширению прав и возможностей отечественных артистов продвигается.

Министр культуры г-жа Номин Чинбат встретилась с ними и обсудила их визит в Монголию.

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