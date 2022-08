Всемирно известный рэпер Lil Pump приземлился в Монголии. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Остался один день до музыкального фестиваля «Хуур», который был приостановлен на два года из-за пандемии Covid-19. В музыкальном фестивале примут участие около 40 артистов, в том числе «Reborn stage» или исполнители хип-хопа и трэпа, «Live stage» или новые молодые отечественные группы, и «Electronic stage» или известные отечественные ди-джеи.

Кроме того, всемирно известный рэпер Lil Pump вчера прилетел в Монголию, чтобы выступить на музыкальном фестивале XMF.

Его песня «Gucci Gang» набрала 1,1 миллиарда просмотров на YouTube. Песня вошла в тройку лучших чартов Billboard США. Рэпер также сотрудничал с Канье Уэстом над песней «I love it», которая также наделала много шума и стала в свое время хитом.

Газзи Гарсия (Gazzy Garcia; род. 17 августа 2000, Майами, Флорида), более известный по сценическому псевдониму Lil Pump — американский рэпер и автор песен из Майами, штат Флорида. Наибольшую популярность получил после выхода сингла «Gucci Gang» (2017), который достиг третьего места в американском чарте Billboard Hot 100 и сертифицирован трижды платиной американской ассоциацией звукозаписывающих компаний[5]. Его другие треки «I Love It» (совместно с Канье Уэст), «Esskeetit», «Drug Addicts», «Butterfly Doors» и «Racks On Racks» так же попадали в музыкальные чарты. 6 октября 2017 года он выпустил свой дебютный студийный альбом Lil Pump, попавший на третью строчку чарта Billboard 200. Его песня «Welcome to the Party» была использована в саундтреке к фильму Дэдпул 2. 22 февраля 2019 года вышел второй студийный альбом Harverd Dropout.

