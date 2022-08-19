Германия передала Монголии 19 Toyota Land Cruiser 76

CentralAsia (MNG) - В рамках сотрудничества в целях развития между правительствами Монголии и Германии Немецкий банк кредита и реконструкции передал экологическим организациям Монголии 19 внедорожников Toyota Land Cruiser 76 в рамках проекта «Защита биоразнообразия и адаптация к изменению климата» в сотрудничестве с Министерством Окружающая среда и туризм.

В экологические организации входят управления окружающей среды и туризма аймаков Баянхонгор, Говь-Алтай, Ховд, Баян-Өлгий и Увс, 12 управлений охраны особо охраняемых природных территорий и Министерство окружающей среды и туризма.

В официальной церемонии передачи внедорожников приняли участие первый секретарь посольства Германии в Монголии Карен Хейфер, представители Немецкого кредитного банка реконструкции, Министерства окружающей среды и туризма, отдела реализации проекта и Консультативной группы.

Карен Хейфер в монгольском национальном костюме — дээл

«Изменение климата — это глобальное изменение. Ответственность за адаптацию к этому изменению климата и защиту биоразнообразия лежит на каждом. Таким образом, комплексные территории, защитники природы и местные административные организации реализуют проект в сотрудничестве с нами. Этот проект является совместным проектом Германии и Монголии, который работает во всех уголках Монголии. Общее финансирование проекта составляет 32,35 млн евро. В частности, правительство Германии предоставит грантовую поддержку в размере 27,5 млн евро, а правительство Монголии инвестирует 4,75 млн евро», — сказала первый секретарь посольства ФРГ в Монголии Карен Хейфер.

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