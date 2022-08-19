Япония передала 8 полностью оборудованных машин скорой помощи Национальному центру материнства и неонатологии-II

CentralAsia (MNG) - 15 августа в рамках гранта «Проекта по лечению и профилактике коронавирусной инфекции covid-19 и улучшению системы охраны здоровья матери и ребенка» Япония безвозмездно передала медицинские принадлежности и оборудование (8 машин скорой помощи, стерилизационные шкафы, аптечки и др.)

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Монголии Хироуки Кобаяши, Глава Представительства JICA в Монголии Танака Шиничи, Министр здравоохранения С. Энхболд и Ш. Эрдэнэтуяа, директор Национального центра материнства и неонатологии-II и др. персонал.

справа: Ш.Эрдэнэтуяа, Хироуки Кобаяши и С. Энхболд

Целью данного проекта является создание необходимых условий для лечения больных коронавирусом нового типа, профилактики заражения, оказания медицинской помощи матерям и детям, соблюдения стандартов инфекционного контроля и оказания медицинской помощи матерям и детям в условиях covid, и борьба с Covid-19 в Монголии заключается в повышении компетентности.

В своем приветствии посол Хироуки Кобаяши сказал, что он надеется внести свой вклад в дело мира и безопасности людей, эффективно используя эти машины скорой помощи и медицинское оборудование, поставляемое с помощью, для повышения уровня лечения и профилактики инфекций в Монголии.

Также правительство Японии продолжит реализацию проектов и программ в сфере здравоохранения Монголии», — добавил он.

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