THE HU поделились видеоклипом «Black Thunder» часть 2

CentralAsia (MNG) - Прорывная монгольская рок-группа The Hu выпустила вторую часть своего эпического сингла/кинематографического видеоклипа «Black Thunder».

«Black Thunder» (часть первая) был выпущен в июле и с тех пор набрал более 1,4 миллиона просмотров. Видеоклипы на «Black Thunder» были сняты в родной стране группы, Монголии, и рассказывают мощную историю битвы, веры и смерти во время празднования. традиционные монгольские ценности как в лирическом, так и в визуальном плане. Их поставили Эрдэнэбилэг Ганболд и продюсер The Hu Дашка.

Обе части «Black Thunder» теперь доступны в цифровом виде вместе с полной расширенной версией, которая также войдет в их грядущий второй альбом Rumble Of Thunder, который выйдет 2 сентября на лейбле Better Noise Music.

Отслеживание:

“This Is Mongol”

“YUT Hövende”

“Triangle”

“Teach Me”

“Upright Destined Mongol”

“Sell The World”

“Black Thunder”

“Mother Nature”

“Bii Biyelgee”

“Segee”

“Shihi Hutu”

“TATAR Warrior”

Видео «Black Thunder» часть 1:

Видео «Black Thunder», часть 2 (Official music video trailer Part 2):

Этим летом The Hu выступят на сценах по всей Северной Америке, отправившись в тур с Megadeth, Five Finger Death Punch и Fire From The Gods. Тур начнется в Портленде, штат Орегон, 19 августа и будет состоять из более чем 30 концертов, а завершится 15 октября в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Даты тура:

Август

19 - Portland, OR - RV Inn Style Resorts Amphitheater

20 - Auburn, WA - White River Amphitheatre

23 - Mountain View, CA - Shoreline Amphitheatre

24 - Irvine, CA - FivePoint Amphitheatre

26 - Phoenix, AZ - Ak-Chin Pavilion

27 - Albuquerque, NM - Isleta Amphitheater

30 - Dallas, TX - Dos Equis Pavilion

Сентябрь

1 - Del Valle, TX - Germania Insurance Amphitheater

2 - Houston, TX -The Cynthia Woods Mitchell Pavilion presented by Huntsman

6 - Charlotte, NC - PNC Music Pavilion

7 - Raleigh, NC - Coastal Credit Union Music Park at Walnut Creek

9 - Virginia Beach, VA - Veterans United Home Loans Amphitheater

10 - Bristow, VA - Jiffy Lube Live

12 - Wantagh, NY - Northwell Health at Jones Beach Theater

14 - Holmdel, NJ - PNC Bank Arts Center

15 - Camden, NJ - Waterfront Music Pavilion

17 - Bangor, ME - Maine Savings Amphitheater

18 - Mansfield, MA - Xfinity Center

20 - Syracuse, NY - St. Joseph’s Health Amphitheater at Lakeview

21 - Pittsburgh, PA - The Pavilion at Star Lake**

23 - Scranton, PA - Pavilion at Montage Mountain

24 - Hershey, PA - Hersheypark Stadium

27 - Darien Center, NY - Darien Lake Amphitheater**

28 - Cincinnati, OH - Riverbend Music Center

30 - Tinley Park, IL - Hollywood Casino Amphitheater

Октябрь

1 - Noblesville, IN - Ruoff Music Center

4 - Cleveland, OH - Blossom Music Center

5 - Clarkston, MI - Pine Knob Music Theatre

7 - Milwaukee, WI - American Family Insurance Amphitheater

8 - St. Louis, MO - Hollywood Casino Amphitheater

10 - Atlanta, GA - Ameris Bank Amphitheatre

12 - Rogers, AR - Walmart AMP

14 - Denver, CO - Ball Arena

15 - Salt Lake City, UT - USANA Amphitheatre

