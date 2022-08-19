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Прозрачность бенефициарной собственности в Монголии: решение сложных вопросов реализации

CentralAsia (MNG) -  Бенефициарное владение относится к физическим лицам, которые прямо или косвенно в конечном счете владеют компанией или коммерческой деятельностью и извлекают из нее финансовую выгоду. Раскрытие информации о бенефициарном праве позволяет широкой общественности понять, кто контролирует компанию или долю в ней, что позволяет выявлять и предотвращать потенциальные конфликты интересов. При наличии большего количества механизмов мониторинга со стороны правительств и растущей важности реестров бенефициарных владельцев существует глобальная тенденция к раскрытию такого рода информации. Однако проблемы остаются значительными.

Монголия укрепляет свои процессы, законы и системы бенефициарного владения. Фактически, всеобъемлющий режим раскрытия информации о бенефициарной собственности требует тщательного рассмотрения проблем, выходящих за рамки публичного реестра.

Используя экосистемный подход к бенефициарному праву, проект «Усиление прозрачности для снижения коррупции» (the Leveraging Transparency to Reduce Corruption - LTRC), совместная инициатива Института Брукингса и «Результаты развития», поддерживает участников в Монголии в выявлении пробелов в реализации и эффективных решений конкретных проблем.

Основываясь на выводах и рекомендациях для государственного реестра, содержащихся в первом отчете «Бенефициарное владение в Монголии: путь вперед», это последующее исследование посвящено тому, как решать сложные проблемы реализации, на основе уроков других стран и обсуждения контекста Монголии. Эти вопросы реализации:

  • Правила отчетности для государственных предприятий
  • Требования к раскрытию информации для компаний, зарегистрированных на фондовой бирже с разными акционерами
  • Определение и идентификация иностранных политических деятелей
  • Элементы, относящиеся к мерам проверки для публичного реестра
  • Разъяснения по определению косвенного контроля
  • Преимущества и проблемы, связанные с публичным реестром

Отчет завершается конкретными рекомендациями для правительственных и парламентских чиновников Монголии, отстаивающих процесс бенефициарного владения.

Brookings Institution — некоммерческая организация, занимающаяся независимыми исследованиями и политическими решениями. Ее миссия состоит в том, чтобы проводить высококачественные независимые исследования и на основе этих исследований предоставлять инновационные практические рекомендации для политиков и общественности. Выводы и рекомендации любой публикации Brookings принадлежат исключительно ее автору (авторам) и не отражают точку зрения Учреждения, его руководства или других ученых.

авторы: Майкл Бэррон, Тим Лоу, Батсугар Цэдэндамба и Ариунцэцэг Жигмэддорж

перевод: Татар С.Майдар

источник: BROOKINGS

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